Проверку продавцов жилья на вменяемость хотят сделать обязательной в России

Проверка дееспособности продавцов жилья могут сделать обязательной. С таким запросом обратился в Генпрокуратуру Председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Ввести допинструменты контроля при купле и продаже недвижимости вроде обязательных проверок со стороны Росреестра информации о состоянии здоровья и дееспособности продавца», — написал он в Telegram-канале.

Нилов обратил внимание, что в последнее время часто появляются новости о людях, которые потеряли честно приобретенную недвижимость из-за оспаривания сделки через суд. Основанием выступает ссылка на статью о недействительности договора, совершенного человеком, который был не способен понимать значение своих действий.

По его словам, часто такую практику применяют мошенники. Важно разработать четкие механизмы, которые будут гарантировать покупателю, что сделка не сорвется.

Ранее стало известно, что покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной обжаловала передачу недвижимости певице. Звезда стала жертвой мошенников и продала собственность. Теперь пытается аннулировать сделку через суд.