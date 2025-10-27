Покупательница квартиры Долиной обжаловала ее передачу певице

Кассационный суд принял к рассмотрению жалобу Полины Лурье на решение, которое аннулировало договор купли-продажи квартиры, принадлежавшей народной артистке России Ларисе Долиной. Это следует из документов суда, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости» .

«Зарегистрирована кассационная жалоба по гражданскому административному делу Лурье П.А.», — написано в материалах.

В конце марта Хамовнический суд постановил удовлетворить иск Ларисы Долиной к Полине Лурье о признании недействительными сделок по продаже квартиры. Суд лишил Лурье прав собственности и восстановил их за Долиной. Мосгорсуд счел это решение законным и отклонил апелляцию Лурье.

Иск Долиной о признании договора недействительным и встречное требование Лурье о выселении певицы объединили в одно производство. Разбирательство идет примерно полгода. Претензии Лурье удовлетворены не были.

Представители обеих сторон во время судебных разбирательств не комментировали происходящее, ссылаясь на подписку о неразглашении.

Ранее Долина стала жертвой мошенников. На ее квартиру, которую аферисты заставили продать обманным путем, наложили арест. В тексте искового заявления артистка заявила, что пошла на сделку, потому что ее ввели в заблуждение. Как отметили в МВД, ущерб от мошеннических махинаций с певицей составил примерно 200 миллионов рублей.