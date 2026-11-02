«Русское Радио» вручило первые награды номинантам «Золотого Граммофона»

Артисты, чьи песни вошли в хит-парад «Русского Радио», получили статус номинанта XXXI Премии «Золотой Граммофон» и специальную награду. Директор радиостанции Владимир Борисов отметил, что это позволяет отмечать музыкантов не только на церемонии, но и в студии день за днем.

Звезды, в числе которых Лариса Долина, Владимир Пресняков, Наталья Подольская и группа Filatov & Karas, получили стильные награды с символикой Премии и лимитированные стикеры со своими изображениями.

«Русское Радио» планирует выпустить их электронную версию для мессенджера «Макс», чтобы слушатели могли приобщиться к атмосфере грядущей церемонии. Певица Лариса Долина назвала новшество предвосхищением ежегодного праздника и важной историей для каждого артиста, чья песня получает такое признание.