Лариса Долина прошла психиатрическую экспертизу

Певица Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела о продаже ее квартиры по указке мошенников. Об этом свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомился ТАСС .

«В ходе расследования уголовного дела в отношении Долиной проведена комплексная амбулаторная первичная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой комиссией экспертов Психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева», — следует из материалов.

Выводы судебной психолого-психиатрической экспертизы по уголовному делу не оспорены. Со стороны покупательницы квартиры Полины Лурье о проведении по настоящему делу судебной экспертизы ходатайств не заявлялось.

В документе не указано, к чему пришли эксперты после исследования состояния Долиной. Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что в момент сделки ее доверительница не сомневалась во вменяемости певицы.

Долина ранее отметила в иске, что Лурье не обращала внимания на обстоятельства, свидетельствующие об «искажении воли» истца во время сделки.