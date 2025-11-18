Долина даст показания по уголовному делу об афере с ее квартирой

Певица Лариса Долина выступит в Балашихинском городском суде 18 ноября. Артистка является потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве с ее квартирной, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом процесса.

По данным следствия, в 2024 году аферисты похитили у Долиной более 300 миллионов рублей. Артистка лишилась сбережений на сумму 175 миллионов рублей, а также права собственности на квартиру стоимостью 138 миллионов рублей.

Злоумышленники, находящиеся на Украине, убедили певицу поучаствовать якобы в спецоперации по поимке мошенников.

По данным «Коммерсанта», Долина даст показания по видео-конференц-связи в одном из столичных райсудов. Судья Евгений Паршин удовлетворил просьбу певицы, попросившей об этом из-за плохого самочувствия.

Ранее суд признал сделку о купле-продаже квартиры Долиной недействительной, решив, что артистка не согласилась бы на нее, если бы в тот момент осознавала реальное положение дел.