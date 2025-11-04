Суд решил, что Лариса Долина, продавая квартиру, не осознавала происходящего

Народная артистка России Лариса Долина в момент продажи своей недвижимости в Москве по требованию мошенников была неспособна понимать значение своих действий. К такому выводу пришел суд по иску певицы о возврате ее жилья, передал ТАСС .

«Истец Долина Л. А. полагает, что предварительный договор и договор купли-продажи являются недействительными сделками ввиду их заключения под влиянием заблуждения», — сказано в решении судебной инстанции.

В документе подчеркнули, что сделка признается недействительной, если заблуждение было настолько существенным, что певица не совершила бы ее, если бы знала о действительном положении дел.

По данным источника, 34-летняя Полина Лурье — мать-одиночка, приобрела квартиру у Долиной, продавшей ее под влиянием телефонных мошенников. Стоимость жилья — 112 млн рублей. После возбуждения уголовного дела квартиру арестовали.

В конце октября покупательница квартиры Долиной обжаловала ее передачу певице.