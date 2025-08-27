Дочери Николая Дроздова бросили отца, переставшего ходить после операции

Дочери Николая Дроздова перестали навещать отца после тяжелой операции на суставе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на жену телеведущего.

По ее словам, 88-летний ученый после хирургического вмешательства не может ходить, на съемки его давно не зовут, живут они вдвоем на пенсию. Дочери объясняют это тем, что у них якобы нет времени.

В июле одна из них сообщала 360.ru, что ее отцу планово прооперировали колено, он пробыл в стационаре четыре дня, после чего вернулся домой для дальнейшего восстановления.

При этом дружащий с Дроздовым художник Константин Мирошник заявлял, что зоолога не госпитализировали, а ограничились специальными уколами для коленных суставов, которые ему делают каждые полгода.