Дочь Заворотнюк показала, как ее сестра встретила день рождения без мамы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала кадры с дня рождения младшей сестры, отметившей шестилетие. Фото и видео девушка выложила в своих соцсетях.

«На день рождения одного очень важного человечка. Будь самой счастливой!» — подписала она публикацию.

Анна сделала селфи с подарком — большой мягкой игрушкой и букетом роз, которые преподнесла сестре.

На видеозаписи девочка сидела за столом в розовом платье и лакомилась праздничным тортом, украшенным зайцем, который держал в лапках воздушные шары из шоколада. Анна не показала лицо ребенка, сняв сестру со спины.

В конце лета старшая дочь актрисы призналась, что смогла пережить смерть матери благодаря семье. До этого она рассказывала, что в первый месяц после смерти матери родственники пытались справиться с горем, поддерживали друг друга. По ее словам, они «прошли через ад», она бы никому такого не пожелала.

В июле мать покойной Заворотнюк покинула Москву, вернувшись в село Перевоз в Нижегородской области вместе с внучкой.

Вдовец Заворотнюк Петр Чернышев начал этим летом судиться с застройщиком из-за столичной квартиры, доставшейся ему в наследство от супруги.