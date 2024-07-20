Вдовец Заворотнюк начал судиться из-за ее наследства

Вдовец Заворотнюк Чернышов начал судиться с застройщиком из-за ее квартиры

Фото: РИА «Новости»

Вдовец Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев подал в суд на застройщика из-за московской квартиры, которая досталась ему в наследство от супруги. Об этом сообщили на сайте kp.ru.

Чернышов обвинил девелопера в неисполнении обязательств перед участниками долевого строительства. Вероятно, компания своевременно не сдала многоквартирный дом, в котором и находится квартира, ставшая частью наследственной массы.

Наследниками имущества звезды «Прекрасной няни» являются ее супруг, мать и трое детей. Старшие дочь и сын получили от матери по квартире в Москве — апартаменты в современном жилом комплексе в районе Мосфильма и недвижимость на улице Мытная площадью 190 квадратных метров.

По информации издания, у Заворотнюк имелся загородный дом в элитном подмосковном поселке Крекшино, который она переоформила на свою мать и младшую дочь. Также актриса переписала на маму участок земли в Подмосковье, когда судилась за просроченный кредит.

Ранее стало известно, что Чернышов ежедневно навещает могилу Заворотнюк вместе с пятилетней дочерью Милой.

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