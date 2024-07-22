Мать Заворотнюк сняла траур и уехала из Москвы

Мать Заворотнюк и ее внучка уехали из Москвы после смерти актрисы

Фото: РИА «Новости»

Мама звезды сериала «Моя прекрасная няня» Валентина Заворотнюк уехала из Москвы на свою малую родину. Дочь актрисы Анна показала кадры из поездки на своей странице в социальной сети Instagram*.

Бабушка с внучкой отправились в село Перевоз в Нижегородской области. Там они не только гуляли, но и устроили фотосессию в поле.

«Совершили семейное путешествие на родину моей любимой бабушки. Побывали в ее родной деревне Заключная и даже нашли тот самый домик, где она провела свое детство», — написала Анна.

Мама и дочь Анастасии Заворотнюк побывали в гостях у родственников, которые устроили им теплый прием. Анна отметила, что овощи и фрукты они выращивали самостоятельно.

Звезда «Прекрасной няни» умерла в ночь на 30 мая. Смерть наступила после долгой борьбы с глиобластомой. Родные почтили память артистки на ее могиле на 40-й день.

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