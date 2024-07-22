Мать Заворотнюк сняла траур и уехала из Москвы

Мать Заворотнюк и ее внучка уехали из Москвы после смерти актрисы

Мама звезды сериала «Моя прекрасная няня» Валентина Заворотнюк уехала из Москвы на свою малую родину. Дочь актрисы Анна показала кадры из поездки на своей странице в социальной сети Instagram*.

Бабушка с внучкой отправились в село Перевоз в Нижегородской области. Там они не только гуляли, но и устроили фотосессию в поле.

«Совершили семейное путешествие на родину моей любимой бабушки. Побывали в ее родной деревне Заключная и даже нашли тот самый домик, где она провела свое детство», — написала Анна.

Мама и дочь Анастасии Заворотнюк побывали в гостях у родственников, которые устроили им теплый прием. Анна отметила, что овощи и фрукты они выращивали самостоятельно.

Звезда «Прекрасной няни» умерла в ночь на 30 мая. Смерть наступила после долгой борьбы с глиобластомой. Родные почтили память артистки на ее могиле на 40-й день.

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