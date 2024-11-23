Дочь молдавского певца Кучука скончалась в клубе в Кишиневе
Kp.ru: после бала первокурсников умерла 17-летняя дочь молдавского певца Кучука
Единственная дочь известного молдавского певца Игоря Кучука — 17-летняя Андреа — умерла во время вечеринки после бала первокурсников. Об этом сообщил сайт kp.ru.
В ночь на 16 ноября девушка проводила время в клубе с друзьями, но во время одного из танцев потеряла сознание. На место приехала скорая помощь. Медики попытались реанимировать выпускницу, но она скончалась на месте.
Отец погибшей рассказал, что клуб не оборудовали необходимой вентиляцией и в помещении было нечем дышать из-за кальянов и электронных сигарет.
«Пытались реанимировать ее кислородом 45 минут, но так и не смогли вернуть к жизни», — отметил Игорь Кучук.
Предварительной причиной смерти врачи назвали остановку сердца. В семье подтвердили, что у выпускницы были проблемы со здоровьем, в прошлом она перенесла операцию. Девушку похоронили 18 ноября на Армянском кладбище в Кишиневе.
Ранее жительница Подольска умерла во время утренней пробежки. Свидетели рассказали, что она упала и ударилась головой на школьном стадионе.