Дочь молдавского певца Кучука скончалась в клубе в Кишиневе

Единственная дочь известного молдавского певца Игоря Кучука — 17-летняя Андреа — умерла во время вечеринки после бала первокурсников. Об этом сообщил сайт kp.ru .

В ночь на 16 ноября девушка проводила время в клубе с друзьями, но во время одного из танцев потеряла сознание. На место приехала скорая помощь. Медики попытались реанимировать выпускницу, но она скончалась на месте.

Отец погибшей рассказал, что клуб не оборудовали необходимой вентиляцией и в помещении было нечем дышать из-за кальянов и электронных сигарет.

«Пытались реанимировать ее кислородом 45 минут, но так и не смогли вернуть к жизни», — отметил Игорь Кучук.

Предварительной причиной смерти врачи назвали остановку сердца. В семье подтвердили, что у выпускницы были проблемы со здоровьем, в прошлом она перенесла операцию. Девушку похоронили 18 ноября на Армянском кладбище в Кишиневе.

Ранее жительница Подольска умерла во время утренней пробежки. Свидетели рассказали, что она упала и ударилась головой на школьном стадионе.