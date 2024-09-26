Труп девушки нашли на стадионе одной из школ Подольска

На стадионе одной из школ Подольска девушка умерла на утренней пробежке

Утром 26 сентября на стадионе одной из школ Подольска нашли труп девушки. Предположительно, она скончалась во время утренней пробежки, рассказали 360.ru очевидцы.

Свидетели произошедшего заявили, что погибшая пожаловалась на резкое головокружение. Она упала и ударилась головой, пояснили свидетели произошедшего.

«Потом через 15 минут посинела. Все пытались что-то сделать, приехала полиция, ее отнесли на середину стадиона, а всех [оттуда] выгнали», — уточнил один из собеседников 360.ru, предположив, что у девушки остановилось сердце.

По словам другой очевидицы, упавшая замертво училась в многопрофильном колледже. Перед уроками у нее якобы начался приступ астмы.

«Видела, как она сходила с дорожки, и шла, шатаясь, к центру поля, и там упала», — пояснила она.

В администрации школы, на стадионе которого произошло ЧП, подтвердили 360.ru, что погибшая девочка не была ученицей этого учебного заведения.

Власти Подольска отметили, что ранним утром на школьном стадионе умерла взрослая женщина. По факту ее смерти начали следственные действия.