Дочь Литвиновой заподозрили в беременности

Подписчики проживающей во Франции российской актрисы Ренаты Литвиновой предположили, что в ее семье скоро произойдет пополнение. Свои комментарии они оставили под публикацией звезды в Instagram*.

Литвинова отпраздновала 58-летие во Франции, вместе с ней была дочь Ульяна. В соцсети Литвинова показала фотографию с торжества.

Округлившийся живот наследницы знаменитости спровоцировал слухи о грядущем пополнении в семье артистки.

Ульяне 23 года, она учится в Королевской академии изящных искусств в Антверпене. После эмиграции Рената проводит с дочерью больше времени. Сама Рената Литвинова догадки о беременности дочери пока что никак не прокомментировала.

В декабре Литвинова неожиданно вернулась в Россию. Ее заметили в в Столешниковом переулке в Москве, где знаменитость участвовала в фотосессии.

Актриса эмигрировала в Париж в 2022 году. Там она участвует в модных показах, работает над собственными проектами и играет в театре.

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