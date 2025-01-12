Аристократка поиздержалась. Сбежавшая из России Литвинова распродает ношеные пиджаки
Покинувшая Россию актриса Рената Литвинова внезапно устроила крупную распродажу личных вещей. По данным Telegram-канала Mash, на жизнь во Франции артистке денег просто не хватает.
Сбежала из России в феврале и объяснялась письменно
В феврале 2022 года Рената Литвинова покинула Россию, притом объяснять свое решение артистке пришлось в письменном виде. Актриса уверила, что за рубежом ей потребовалось срочное лечение и предоставила соответствующие медицинские документы. Новым домом Литвинова выбрала для себя Париж, где купила апартаменты.
Проблемы с финансами появились давно
После переезда Литвинова столкнулась с финансовыми трудностями, утверждал со ссылкой на собственные источники Telegram-канал «Медиавойны». По сведениям издания, компания артистки, «Рида косметикс», занимающаяся производством парфюмерии и косметики, терпит крупные убытки: в 2022 году фирма потеряла 2,5 миллиона рублей, 2023 год «Рида косметикс» закончила с минусом в 272 тысячи рублей на балансе.
Искала подработку?
Летом 2024 года Рената Литвинова предстала перед публикой в неожиданном амплуа, сообщал Passion.ru. Артистка встала за диджейский пульт на одной из закрытых вечеринок в Европе. Примерно в то же время 57-летняя актриса вышла и на подиум в трусах и тренче, писала «Газета.ru».
Распродажа с большими скидками
И вот теперь, в январе 2024 года, Литвиновой пришлось распродавать свой гардероб. Авторы Telegram-канала Mash отметили, что изначальная цена составляла около 8,5 миллиона рублей, но из-за отсутствия покупателей артистка серьезно снизила стоимость — на некоторые позиции до 72%. Приобрести предлагается в основном одежду, жакеты, брюки и плащи. Сейчас общая стоимость выставленного на продажу имущества Литвиновой не превышает 6,3 миллиона рублей.
Подарок от иностранного агента
Впрочем, больших проблем с финансами Литвинова испытывать не должна. В марте 2022 года Telegram-канал Shot сообщил, что певица Земфира* переписала свою московскую квартиру на Ренату Литвинову. Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 85 квадратных метров на Фрунзенской набережной стоимостью около 60 миллионов рублей. Как в дальнейшем поступила Литвинова с этой элитной недвижимостью, неизвестно.
Ранее Литвиновой пришлось отвечать на слухи о получении французского гражданства.
*Земфира Рамазанова признана в России иностранным агентом.