Аристократка поиздержалась. Сбежавшая из России Литвинова распродает ношеные пиджаки

Покинувшая Россию актриса Рената Литвинова внезапно устроила крупную распродажу личных вещей. По данным Telegram-канала Mash , на жизнь во Франции артистке денег просто не хватает.

Сбежала из России в феврале и объяснялась письменно

В феврале 2022 года Рената Литвинова покинула Россию, притом объяснять свое решение артистке пришлось в письменном виде. Актриса уверила, что за рубежом ей потребовалось срочное лечение и предоставила соответствующие медицинские документы. Новым домом Литвинова выбрала для себя Париж, где купила апартаменты.

Проблемы с финансами появились давно

После переезда Литвинова столкнулась с финансовыми трудностями, утверждал со ссылкой на собственные источники Telegram-канал «Медиавойны». По сведениям издания, компания артистки, «Рида косметикс», занимающаяся производством парфюмерии и косметики, терпит крупные убытки: в 2022 году фирма потеряла 2,5 миллиона рублей, 2023 год «Рида косметикс» закончила с минусом в 272 тысячи рублей на балансе.