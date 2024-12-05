Рената Литвинова вернулась в Россию без предупреждения

Эмигрировавшая во Францию актриса Рената Литвинова прилетела в Москву

Известный режиссер и актриса Рената Литвинова вернулась в Россию. Об этом сообщило издание StarHit .

Литвинова засветилась в Столешниковом переулке в Москве, где участвовала в фотосессии.

Актриса в 2022 году эмигрировала в Париж. Там она работает над собственными проектами, участвует в модных показах и играет в театре.

В социальных сетях Литвинова часто демонстрирует променады по улицам европейских столиц. А в последнее время активно рекламирует свой концерт в Париже 13 декабря.

О своем визите в Россию Литвинова заранее не сообщала.

В апреле звезда взволновала поклонников фотографией в черном элегантном слитном купальнике на пляже, подчеркивающем ее стройную фигуру. Свой изящный образ она дополнила солнцезащитными очками в черной оправе.

Снимки сделали на берегу океана в Майами, куда актриса приехала на концерт Земфиры*.

*Земфира Рамазанова признана в России иностранным агентом.