Дочь Дроздова опровергала новость об экстренной госпитализации ведущего

Телеведущего Николая Дроздова экстренно не госпитализировали. Об этом его дочь Елена сообщила 360.ru.

«Насколько знаю, ничего экстренного не было. Я уточню», — сказала она.

Друг зоолога — художник Константин Мирошник — также сообщил 360, что Дроздов прекрасно себя чувствует и не попадал в больницу. Он поделился, что Дроздову сделали инъекции для коленных суставов. Ведущий проходит эту процедуру каждые полгода.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Дроздова госпитализировали для проведения операции. Хирурги якобы должны были заменить ему коленные суставы на обеих ногах. Авторы публикации уточнили, что Дроздов испытывал сильные боли и хромоту, поэтому ему приходилось ходить с тростью.