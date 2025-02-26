«Вычеркнула из своей жизни». Мария Шукшина отвернулась от дочери-бодибилдера

Семья актрисы Марии Шукшиной трещит по швам. Родственники отвернулись от ее старшей дочери Анны Трегубенко из-за увлечения бодибилдингом. Девушка рассказала о разладе «Экспресс газете» .

Шукшина родила дочь в 1989 году от своего первого мужа, переводчика Артема Трегубенко. Брак распался, затем актриса вышла замуж еще дважды. От бизнесмена Алексея Касаткина появился сын, от юриста Бориса Вишнякова — еще два мальчика.

Анна не пошла по стопам матери. Сначала она работала продюсером на телевидении, затем искала себя в рекламе. Преуспела девушка в бодибилдинге. В планах девушки — выпустить книгу, стать чемпионкой и открыть свой фитнес-центр.

«Мама не принимает меня в этом качестве. И вычеркнула из своей жизни. С братом Макаром я тоже перестала общаться», — пожаловалась спортсменка.

Бодибилдинг стал лишь поводом, разногласия начались намного раньше. Анна рассказала, как Шукшина била ее до крови, заставляла сидеть с братьями и никогда не дарила подарки. Актриса категорически не приемлет все, что не совпадает с ее взглядами, в том числе накачанную дочь.

В детстве самым близким человеком для Анны стала бабушка, Лидия Федосеева-Шукшина. Однако вторая дочь, Ольга Васильевна, настроила ее против внучки и запретила общаться. Отношения с отцом тоже не сложились, так как он устал от скандалов в семье Шукшиных.

Из близких у Анны остался только сын. Но она призналась, что соскучилась по родственникам и хотела бы помириться с ними.

Дочери Федосеевой-Шукшиной враждуют между собой из-за наследия знаменитого отца, режиссера Василия Шукшина. Владельца авторских прав на его произведение определит суд. Кроме того, семья делит квартиру на улице Бочкова, доля в которой принадлежит Анне.