Дочь Ани Лорак расплакалась на сцене премии «Виктория»
Дочь певицы Ани Лорак не смогла сдержать слез на сцене во время церемонии вручения премии «Виктория». Причиной для таких ярких эмоций 14-летней девочки стала победа ее матери в одной из главных номинаций. Об этом сообщило издание KP.RU.
Как призналась певица, за кулисами и в зале за нее переживала вся семья, однако сильнее всех волновалась именно дочка.
«Моя дочь больше всех переживала. Она так сжала мою руку, когда объявляли результаты голосования», — рассказала Лорак, получая награду из рук певца Филиппа Киркорова.
Когда девочка поднялась к маме, эмоции взяли верх. Она расплакалась, и этот момент сразу стал одним из самых обсуждаемых на церемонии.
«Ребенок плачет. Переволновалась», — с нежностью сказала исполнительница.
Зрители обратили внимание не только на искренние эмоции, но и на поразительное сходство с матерью. Многие гости вечера заметили, что дочь артистки растет практически маминой копией.
Победу в номинации «Певица года» Ани Лорак принесла песня «Мужчина мой». Этот романтичный хит певица посвятила своему мужу, тренеру Исааку Виджраку.
«Певцом года», а также обладателем наград в номинациях «Песня года» и «Музыкальное видео года» стал заслуженный артист России Дима Билан», благодаря композиции «Горький дождь».