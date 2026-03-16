Дочь Ани Лорак расплакалась на сцене премии «Виктория»

Дочь певицы Ани Лорак не смогла сдержать слез на сцене во время церемонии вручения премии «Виктория». Причиной для таких ярких эмоций 14-летней девочки стала победа ее матери в одной из главных номинаций. Об этом сообщило издание KP.RU .

Как призналась певица, за кулисами и в зале за нее переживала вся семья, однако сильнее всех волновалась именно дочка.

«Моя дочь больше всех переживала. Она так сжала мою руку, когда объявляли результаты голосования», — рассказала Лорак, получая награду из рук певца Филиппа Киркорова.

Когда девочка поднялась к маме, эмоции взяли верх. Она расплакалась, и этот момент сразу стал одним из самых обсуждаемых на церемонии.

«Ребенок плачет. Переволновалась», — с нежностью сказала исполнительница.

Зрители обратили внимание не только на искренние эмоции, но и на поразительное сходство с матерью. Многие гости вечера заметили, что дочь артистки растет практически маминой копией.

Победу в номинации «Певица года» Ани Лорак принесла песня «Мужчина мой». Этот романтичный хит певица посвятила своему мужу, тренеру Исааку Виджраку.

«Певцом года», а также обладателем наград в номинациях «Песня года» и «Музыкальное видео года» стал заслуженный артист России Дима Билан», благодаря композиции «Горький дождь».