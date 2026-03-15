Певцы года. Билану и Ани Лорак вручили музыкальную премию «Виктория»

Билан стал обладателем трех статуэток премии «Виктория» за песню «Горький дождь»

В Москве на площадке Live Арена прошла церемония вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория». Певцом и певицей года назвали Диму Билана и Ани Лорак, сообщили на сайте музпремии.

В номинации «Певица года» победила певица Ани Лорак с песней «Мужчина мой». Заслуженный артист России Дима Билан стал обладателем трех статуэток премии в номинациях «Певец года», «Песня года» и «Музыкальное видео года» благодаря композиции «Горький дождь».

В номинации «Поп-группа года» награду взяла группа AY YOLA с песней Homay. Лучшей рок-группой и рок-исполнителем признали музыкальный коллектив «Бонд с кнопкой» с песней «Кухни».

«Поэтом года» признали Михаила Гуцериева с песней «Горький дождь», а в номинации «Саундтрек года» одержал победу Антон Беляев с композицией «Я буду там».

Композитором года стал Максим Фадеев за песню «Прямо по сердцу», а Леонид Агутин взял награду за концерт в Лужниках.

