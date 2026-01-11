Сегодня 06:14 «Зимняя вишня» больше не поет. Куда пропала Анжелика Варум после начала СВО и чем занимается сегодня? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

Еще каких-то два десятка лет назад ее имя не сходило с афиш, а песни звучали из каждого окна и радиоприемника. Анжелика Варум олицетворяла собой эпоху лиричной, романтической поп-музыки, а ее хит «Зимняя вишня» стал настоящим саундтреком 1990-х и 2000-х годов. Сегодня все иначе. Певица не дает сольных концертов, не выпускает новые альбомы и не участвует в телепроектах. Ее страницы в социальных сетях замерли, а последняя публикация появилась несколько лет назад. Но что же стало причиной?

Мария Варум в роли Анжелики Анжелика, чье настоящее имя Мария, родилась 26 мая 1969 года во Львове в семье композитора Юрия Варума и театрального режиссера Галины Шаповаловой. Она получила домашнее музыкальное образование: в пять лет села за фортепиано, а позже самостоятельно освоила гитару, выступая в школьном театре. После школы она попыталась поступить в Щукинское училище, но не прошла экзамены, и эта неудача стала судьбоносным поворотом. Вместо института девушка начала работать бэк-вокалисткой на студии своего отца, где набиралась опыта и оттачивала мастерство. В 1990 году она по просьбе отца она записала песни «Полуночный ковбой» и «Здравствуй и прощай». Эти композиции мгновенно стали хитами, а выступление в телепрограмме «Утренняя звезда» сделало юную певицу известной широкой публике.

Фото: РИА «Новости»

Уже в 1991 году вышел ее дебютный альбом «Good Bye, мой мальчик», и отец сдержал свое обещание сделать из дочери звезду. Настоящая слава пришла к Анжелике Варум в 1993 году, когда появился ее второй альбом «Ля-ля-фа». Она подарила публике сразу несколько хитов: пронзительный «Городок», заглавную «Ля-ля-фа» и романтичную «Художник, что рисует дождь». В 1995 году альбом «Осенний джаз» принес ей премию «Овация» как лучший альбом года, а саму певицу признали лучшей певицей. Имя «Анжелика Варум» знал каждый, а песня «Зимняя вишня» на долгие годы стала ее визитной карточкой и саундтреком целой эпохи. В начале 90-х Варум вышла замуж за своего школьного друга, фотографа Максима Никитина, с которым прожила около восьми лет. Этот союз распался, когда в жизни певицы появился человек, определивший не только ее личную, но и творческую судьбу на десятилетия вперед. «Служебный роман» на всю жизнь Если ранний успех стал для Варум испытанием на прочность, то личная жизнь стала полем для еще более сложных и важных экзаменов. История ее отношений с Леонидом Агутиным — это больше, чем классический служебный роман.

Фото: РИА «Новости»

Они познакомились в 1997 году, когда Агутин пришел к отцу Анжелики с предложением о совместной работе над песней «Королева». Оба артиста на тот момент были несвободны и долгое время не афишировали вспыхнувшую между ними искру, сохраняя отношения в тайне даже от родителей. Публика узнала об их романе лишь тогда, когда скрыть беременность Анжелики уже стало невозможно. После рождения дочери Елизаветы в феврале 1999 года пара сыграла романтичную свадьбу в Венеции. В 2000 году они выпустили совместный альбом под говорящим названием «Служебный роман» и представили шоу-программу «Половина сердца». Эти проекты стали первыми в череде множества совместных работ: они гастролировали по России и Европе, выступали в США и на протяжении всех 2000-х выпускали совместные программы. Такой жесткий гастрольный график не давал супругам уделять достаточно времени дочери. Они приняли решение отправить девочку к дедушке, отцу Анжелики, который к тому времени жил в США.

Фото: РИА «Новости»

Однако этот, казалось бы, идеальный союз не раз оказывался на грани крашения. Серьезнейшее испытание пара пережила в 2011 году, когда в Сети появилось видео с Агутиным, целующим незнакомую девушку. Певица собрала вещи и уехала, а супруги провели несколько дней «в состоянии развода», как позже признавался сам музыкант. Однако Варум нашла в себе мудрость и силу не сломаться и не вынести сор из избы публично.

Когда вы будете в отношениях лет 10–15, вы почувствуете, что ваше отношение к человеку, который находится рядом с вами, меняется. Обижаться бессмысленно, можно понять и простить, а можно понять и не простить. Это ваш выбор. Честно, простить получается. Анжелика Варум

Сегодня, спустя более четверти века вместе, Леонид Агутин характеризует их брак просто и емко. Он признает, что за эти годы «было всякое», но им удалось сохранить главное — любовь, уважение и нежность. Голос совести или молчание Прочность семьи, выкованная в испытаниях, вскоре подверглась новому, публичному вызову. На этот раз внутреннему миру Анжелики Варум пришлось столкнуться не с личными драмами, а с глобальным политическим конфликтом, что поставило ее перед нелегким и публичным выбором. В первые дни после начала СВО в феврале 2022 года Анжелика Варум сделала в соцсетях публикацию, резко осуждавшую происходящее на двух языках — на русском и украинском. Она призвала президентов двух стран искать мирные пути решения, а пост сопроводила символом мира и черным квадратом.

Фото: РИА «Новости»

Эта публикация стала последней в ее аккаунте — с весны 2022 года она полностью прекратила вести социальные сети и перестала появляться на публичных мероприятиях. Такой шаг немедленно породил волну слухов об эмиграции певицы в США. В прессе даже появлялись сообщения о том, что пара якобы собирала средства для ВСУ, однако эти утверждения сами Агутин и Варум опровергали. Для публики Анжелика будто растворилась, превратив свою частную позицию в абсолютную тишину. Так чем же наполнены дни певицы, которая добровольно отказалась от сцены и публичности? Ее современная жизнь оказалась осознанной и насыщенной альтернативой шуму шоу-бизнеса. Жизнь на своих условиях Варум не растворилась бесследно — она просто перенесла центр своего мира в другое пространство. Свой график певица делит между двумя континентами и двумя основными точками притяжения. Большую часть времени она проводит в подмосковном доме, который когда-то подарил ей Леонид Агутин. Одновременно с этим пара периодически приезжает в США, чтобы побыть с дочерью и отдохнуть в собственной квартире во Флориде. Одним из главных увлечений последних лет для Варум стал деловой проект. Вместе со своим братом она владеет винным домом «Мильстрим», расположенным в Темрюкском районе Кубани. Она вложила в это дело свое имя и вкус, выступая строгим дегустатором продукции.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, Варум периодически возвращается к своим корням. Она регулярно берет заказы на выступления на частных мероприятиях и продолжает выступать вместе с Леонидом Агутиным. Однако при этом она сохраняет разумную дистанцию с публикой, требуя соблюдения приватности. Певица запрещает снимать себя на камеру и практически не общается с поклонниками во время подобных выступлений.