Добившаяся проживания сына у себя Муцениеце оставила его у Прилучного

Получившая предписание суда о проживании сына актриса Агата Муцениеце на протяжении месяца не забирает ребенка у Павла Прилучного. Об этом со ссылкой на адвокатов отца мальчика сообщил Telegram-канал Shot.

По мнению юристов, это связано с тем, что мальчик намерен остаться с отцом. Понимающая сложность ситуации Муцениеце не хочет, чтобы позиция ребенка стала публичной и повлияла на решение суда при рассмотрении дела по существу.

По словам адвокатов, актриса вполне может не выполнять судебное предписание, а окончательно решить вопрос, с кем должен проживать мальчик, родители могут решить путем переговоров. Но пока по решению суда идут психологическая и педагогическая экспертизы. Результаты станут известны в январе 2025 года.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году и начали дележку сына и дочери. Отец настаивал на том, чтобы дети жили в его новой семье. По неподтвержденным данным, так он хочет уйти от уплаты алиментов. Муцениеце заявила, что в ходе судебных разбирательств о будущем детей проходит через личный ад, который могут понять только матери. Она подчеркнула, что Прилучный действует таким образом исключительно из личной выгоды.