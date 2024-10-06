«Это полный ад». Ошарашенная Муцениеце не смогла оправиться от последнего суда с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце рассказала подписчикам, как прошло судебное заседание по делу актера Павла Прилучного, который требует, чтобы их общие с ней дети жили в его новой семье. В своем Telegram-канале звезда заявила, что ушла из зала суда «абсолютно без сил».

«Все что происходит — это полный ад! Я не желаю ни одной матери испытать то, что испытала вчера я! Мне очень жаль, что мой сын должен пройти этот путь», — заявила артистка.

По ее словам, интересы ребенка не учитывают. Прилучному важна только личная выгода. При этом актриса выразила уверенность, что в конечном итоге все сложится благополучно, потому что «добро всегда побеждает зло».

О том, что Прилучный решил отсудить детей у Муцениеце стало известно еще в июле. По мнению журналистов, артист решил поступить так, чтобы не платить алименты.

Пара развелась в 2020 году, в их браке родились Мия и Тимофей, которым сейчас семь и 11 лет. После развода знаменитые родители бесконечно судятся, потому что актриса выписала экс-супруга из квартиры и потребовала алименты.