Прилучный захотел отсудить детей у Муцениеце

Mash: детям Прилучного и Муцениеце придется выбирать, с кем из родителей жить

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают судебные разбирательства после развода. Теперь их детям придется выбирать, с кем из родителей они будут жить, сообщил Telegram-канал Mash .

По информации издания, разбирательства инициировал Прилучный. Заседание суда по определению места жительства детей звездной пары прошло 4 июля.

Авторы публикации предположили, что актер хочет отсудить детей у бывшей, чтобы не платить алименты. На повторном заседании 29 августа семилетняя Мия и 11-летний Тимофей должны будут решить, с кем из родителей они хотят остаться.

Муцениеце и Прилучный развелись в 2020 году. С тех пор они постоянно судятся, потому что актриса выписала экс-супруга из квартиры и потребовала алименты.

Недавно Муцениеце впервые высказалась о новой жене Прилучного. Она также обвинила бывшего мужа в безразличии по отношению к их общим детям.