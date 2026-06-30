Легенды футбола сыграют в гала-матче на стадионе «Металлург»

В Видном на стадионе «Металлург» 4 июля пройдет четвертая игра V юбилейного сезона проекта «Выходи во двор». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Галa-матч между легендами отечественного футбола и сборной жителей Ленинского городского округа станет продолжением летней серии встреч профессиональных спортсменов с любителями.

Перед основным матчем профессиональные футболисты проведут мастер-класс для юных воспитанников местных спортивных школ, поделятся секретами мастерства и примут участие в двусторонних встречах с детьми.

В команде звезд сыграют Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Руслан Нигматуллин, Дмитрий Вязьмикин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов и Василий Иванов.

Атмосферу большого футбола для зрителей традиционно создадут комментаторы — спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и известный телеведущий Виктор Гусев.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В пятом юбилейном сезоне запланировано десять матчей в разных городах Подмосковья.

Программа мероприятия:

11:00 — мастер-класс легенд футбола для юных спортсменов;

12:00 — гала-матч между командой легенд и сборной жителей Ленинского городского округа.

Место проведения: Московская область, город Видное, Зеленый переулок, дом 9, стадион «Металлург».

Дата проведения: 4 июля 2026 года.