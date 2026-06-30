Легенды футбола сыграют в гала-матче на стадионе «Металлург»
В Видном на стадионе «Металлург» 4 июля пройдет четвертая игра V юбилейного сезона проекта «Выходи во двор». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Галa-матч между легендами отечественного футбола и сборной жителей Ленинского городского округа станет продолжением летней серии встреч профессиональных спортсменов с любителями.
Перед основным матчем профессиональные футболисты проведут мастер-класс для юных воспитанников местных спортивных школ, поделятся секретами мастерства и примут участие в двусторонних встречах с детьми.
В команде звезд сыграют Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Руслан Нигматуллин, Дмитрий Вязьмикин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов и Василий Иванов.
Атмосферу большого футбола для зрителей традиционно создадут комментаторы — спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и известный телеведущий Виктор Гусев.
Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В пятом юбилейном сезоне запланировано десять матчей в разных городах Подмосковья.
Программа мероприятия:
- 11:00 — мастер-класс легенд футбола для юных спортсменов;
- 12:00 — гала-матч между командой легенд и сборной жителей Ленинского городского округа.
Место проведения: Московская область, город Видное, Зеленый переулок, дом 9, стадион «Металлург».
Дата проведения: 4 июля 2026 года.