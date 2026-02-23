В третьем выпуске шоу «Маска» рассекретили личность Жука

Седьмой сезон шоу «Маска» стартовал на НТВ в начале февраля. Еженедельно один из участников раскрывает свое инкогнито и покидает проект. В третьем выпуске 22 февраля организаторы рассекретили личность Жука.

В жюри входят певцы Филипп Киркоров, Валерия и Сергей Лазарев, шоумен Тимур Родригез и телеведущая Регина Тодоренко. Ведущий — шоумен Вячеслав Макаров.

В седьмом сезоне — 14 масок: Одуванчик, Баран, Лягушка, Снегирь, Жираф, Коралл, Жук, Гиппопотам, Сурикат, Месяц, Лиса, Богатырь, Колибри, Бобер. Во втором сезоне выбыла маска Одуванчика, под которой скрывалась ведущая Роза Сябитова.

Третий выпуск открыло выступление Жука, которое показалось жюри непрофессиональным. Судьи предположили, что под маской мог быть Егор Крид, Юркис или Вадим Галыгин.

После выступления всех участников у жюри было три кандидата на вылет: Жук, Колибри и Снегирь. Зрители спасли Снегиря, а между двумя кандидатами судьи решили заставить снять маску Жука. Под ней скрывался футболист Дмитрий Тарасов. Зрители отметили, что подобного поворота не ожидали и угадать личность Жука было невозможно.

Сябитова позже призналась, что стала настоящей легендой для поколения зумеров со своим Одуванчиком. Главная сваха страны поделилась, что получает много видео, смонтированных поклонниками, и это ей очень приятно.