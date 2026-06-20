Дмитрий Шепелев согласился на встречу сына Жанны Фриске с крестной

KP.RU: сын Жанны Фриске Платон впервые за 11 лет увидится с крестной

Телеведущий Дмитрий Шепелев согласился на встречу сына Жанны Фриске Платона с его крестной матерью — певицей и телеведущей Ольгой Орловой. Об этом сообщил сайт KP.RU .

На первом этапе договоренностей стороны обсудили условие: Орлова не должна будет снимать фото и видео встречи для публичного доступа.

Мальчика крестили в июле 2014 года в одном из храмов Риги, ему было три месяца. Тогда крестной матерью стала Орлова, а крестным отцом — Федор Фомин.

«Мне известно, что крестная мать порой гораздо важнее, чем другие родственники», — говорил Шепелев после смерти певицы.

Позже общение прекратилось на фоне спора между телеведущим и родственниками Фриске. Орлова говорила, что хочет хотя бы иногда видеть крестника.

«Я очень бы хотела, чтобы Дима разрешил мне раз в полгода на 10 минут при нем просто попить чаю в каком-то кафе [с ребенком]. Потому что я его крестная мама», — сказала она.

Отношения Шепелева с родителями Фриске резко ухудшились после смерти певицы. Телеведущий объяснял, что за прошедшие годы получал десятки предложений организовать встречу мальчика с бабушкой и дедушкой, но все они сводились к съемкам в телестудии. Других вариантов родственники не предлагали.