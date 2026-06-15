В годовщину смерти Жанны Фриске ее бывший муж Дмитрий Шепелев объяснил, почему их общий сын Платон не видится с родителями певицы. Телеведущий опубликовал откровенный пост в телеграм-канале .

По словам 43-летнего артиста, за прошедшие годы он получил десятки предложений об организации встречи. Все они сводились к приглашению в телестудию под камеры. Других вариантов не было.

«Мне очень горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камер и поводов. <…> Встречи моего сына с кем бы то ни было — не материал для эфира. Семья — не контент», — заявил телеведущий.

Артист добавил, что память о Фриске — это глубоко личное, а не шоу. Сын растет в любви и покое вместе с нынешней супругой Шепелева Екатериной Тулуповой. Он также добавил, что с каждым годом все сильнее сочувствует пожилым родителям певицы, потерявшим любимую дочь.

В феврале Шепелев признавался, что не справляется с воспитанием сына.