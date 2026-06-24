Диброву грозит потеря подвижности руки

Mash: после падения с лестницы Диброву грозит онемение пальцев на руке

Известный шоумен Дмитрий Дибров из-за отказа от операции после падения с лестницы в клубе рискует столкнуться с частичной потерей подвижности пальцев правой руки. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По информации источника, телеведущему диагностировали перелом лучевой кости правой руки. Врачи настаивали на проведении операции с установкой металлических пластин, но Дибров отказался.

Теперь у шоумена может начаться сильный отек, появится скованность в движениях. Существует риск повредить нервы — пальцы онемеют, а кисть ослабнет, утверждает Mash.

В худшем случае 66-летний Дибров может потерять функцию руки. Из-за этого придется делать более сложную операцию без гарантии, что подвижность вернется.

СМИ сообщали, что Дибров упал с лестницы в ночном клубе. Предварительно, телеведущий разбил голову и сломал нос.