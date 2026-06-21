Экс-супруга Диброва не подтвердила его госпитализацию после падения в московском клубе

Дмитрий Дибров разбил голову при падении с лестницы в московском клубе

Бывшая супруга Дмитрия Диброва Полина не смогла подтвердить информацию о госпитализации телеведущего после падения в столичном клубе. Об этом она заявила в беседе с 360.ru.

«Я пока не могу подтвердить эту информацию, потому что нахожусь не в России и ровно так же прочитала это из новостей», — пояснила Полина.

Ранее телеграм-канал «112» сообщил, что Дибров упал с лестницы в элитном клубе на улице Косыгина, ударился головой и потерял сознание. Его экстренно госпитализировали с переломом носа и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Телеведущего ранее не раз замечали на различных вечеринках. Дмитрий не скрывает, что посещает подобные мероприятия.

В мае Дибров подарил 16-летнему сыну красный Ferrari, чтобы отучить его от желания вести роскошный образ жизни.