«Для меня он всегда будет живым». Шоумен Ревва поблагодарил Маслякова за КВН

Шоумен Ревва поблагодарил Маслякова за создание КВН и лучшие годы жизни

Ушедший из жизни телеведущий Александр Масляков оставил огромное наследство в виде КВН, который изменил жизнь многих людей. Об этом в комментарии 360.ru на церемонии прощания заявил шоумен и бывший участник команды «Утомленные солнцем» Александр Ревва.

Он подчеркнул, что благодарен Маслякову за свои лучшие годы жизни на сцене КВН.

«Он навсегда останется в моей памяти с этой обаятельной улыбкой и всегда будет живым», — заявил Ревва.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал КВН лучшим творческим вузом страны, который выпустил большое количество режиссеров, ведущих, продюсеров, сценаристов, редакторов.

Александр Масляков умер в конце прошлой недели в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. В среду, 11 сентября, в концертном зале «Планета КВН» началась церемония прощания с легендарным телеведущим. Похоронят Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище Москвы.