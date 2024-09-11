Эрнст сравнил улыбку Маслякова с улыбкой Гагарина

Эрнст на прощании с Масляковым заявил о вечной молодости ведущего КВН

КВН останется в истории российского телевидения самым эффективным творческим вузом, которым руководил всегда молодой Александр Масляков. С таким заявлением на гражданской панихиде по ушедшему из жизни телеведущему выступил генеральный директор Первого канала и постоянный член жюри Высшей лиги КВН Константин Эрнст.

Он подчеркнул, что Александр Масляков был всегда. Пока его зрители старели и обсуждали новые выходы КВН, он до конца оставался молодым. И таким ушел.

«У космонавтики для страны была улыбка Гагарина. У телевидения для страны — улыбка Маслякова. Все эти десятилетия, без малого шесть, он помогал стране улыбаться», — заявил Эрнст.

Генеральный продюсер Первого канала подчеркнул, что Масляков обладал уникальным качеством находить среди инженеров, программистов людей, которые обладали уникальным чувством юмора и талантом.

КВН стал вузом, откуда вышли большое количество режиссеров, ведущих, продюсеров, сценаристов, редакторов, которых не мог подготовить ни один творческий университет.

Прощание с Александром Масляковым началось в концертном зале «Планета КВН» в Москве. Проститься с легендарным телеведущим пришли его коллеги, а также бывшие и действующие участники команд клуба. После гражданской панихиды гроб с телом Маслякова доставят на Новодевичье кладбище Москвы.