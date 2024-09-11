Церемония прощания с Александром Масляковым началась в Москве

В центре «Планета КВН» в Москве началась церемония прощания с Александром Масляковым. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

По данным издания super.ru, проститься с легендарным телеведущим пришли многие известные люди, среди которых Леонид Якубович, Екатерина Стриженова, Константин Райкин и многие другие. Вдова, сын, невестка и внучка покойного принимают соболезнования.

«Бабки, сидящие у подъезда, а потом тетки в интернете десятилетие за десятилетием обсуждали, что время проходит, а он остается молодым. Он так и остался молодым, просто ушел», — заявил со сцены гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Масляков умер 8 сентября после тяжелой болезни. Похоронят легендарного ведущего КВН на Новодевичьем кладбище.

Первый канал покажет программы памяти Маслякова.