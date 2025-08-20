Дюжева привлекли к административной ответственности

Московский суд признал актера Дмитрия Дюжева виновным в уклонении от исполнения административного наказания. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Судья участка № 183 района Очаково-Матвеевское постановил назначить артисту штраф в размере 10 тысяч рублей. Основанием стало нарушение по статье 20.25 КоАП — уклонение от исполнения ранее вынесенного наказания.

Ранее в Тверской районный суд Москвы подали иск к Дмитрию Певцову. Как утверждает истец, депутат Госдумы и актер отказал ей в личном приеме и публично оскорбил. А в июле столичный мировой суд взыскал с актера и шоумена Дмитрия Нагиева задолженность по коммунальным платежам.