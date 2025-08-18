На актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова подали в суд

В Тверской районный суд Москвы подали иск к депутату Госдумы и актеру Дмитрию Певцову. Об этом сообщил официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Как утверждает истец, Певцов отказал ей в личном приеме и публично оскорбил. В иске заявлены требования о защите чести и достоинства, а также о компенсации морального вреда.

Подготовительное заседание по делу назначили на 15 сентября 2025 года.

Как ранее писал MK.RU, Александра Тищенко в 2024 году пыталась защитить театр «Мел» от закрытия и обращалась к Певцову как к депутату, однако, по ее словам, поддержки не получила. Она также утверждала, что Певцов резко высказался в адрес руководителя театра. Сам театр, работавший около 30 лет, закрыли в 2024 году.

Ранее Певцов заявил, что не одобряет идею создания ремейка сериала «Бандитский Петербург» и переноса его событий в современность.