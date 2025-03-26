Дирижера Владимира Минина срочно госпитализировали с гипертоническим кризом

У народного артиста СССР дирижера Владимира Минина произошел гипертонический криз, его срочно отправили в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным журналистов, сейчас за дирижером наблюдают врачи, его состояние нормализовалось.
Владимира Минина считают одним из лучших интерпретаторов русской церковной музыки. Ранее он занимал пост руководителя Московского государственного академического камерного хора.
В начале марта Mash сообщал о резком ухудшении состояния здоровья юмориста Евгения Петросяна. Позже его супруга Татьяна Брухунова опровергла эту информацию.
Она попросила не беспокоить ее семью из-за слухов о болезни мужа. Также в новости о госпитализации Петросяна не поверила его подруга, певица и заслуженная артистка России Ирина Гвоздева.
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