Дирижера Владимира Минина срочно госпитализировали с гипертоническим кризом

У народного артиста СССР дирижера Владимира Минина произошел гипертонический криз, его срочно отправили в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, сейчас за дирижером наблюдают врачи, его состояние нормализовалось.

Владимира Минина считают одним из лучших интерпретаторов русской церковной музыки. Ранее он занимал пост руководителя Московского государственного академического камерного хора.

В начале марта Mash сообщал о резком ухудшении состояния здоровья юмориста Евгения Петросяна. Позже его супруга Татьяна Брухунова опровергла эту информацию.

Она попросила не беспокоить ее семью из-за слухов о болезни мужа. Также в новости о госпитализации Петросяна не поверила его подруга, певица и заслуженная артистка России Ирина Гвоздева.