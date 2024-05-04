«Динамика к выздоровлению». Стало известно, когда Куклачева выпишут из больницы | 360°

Эксклюзив 04 мая 2024, 12:36 «Динамика к выздоровлению». Стало известно, когда Куклачева выпишут из больницы Сын Куклачева Дмитрий: отца выпишут из больницы 13–14 мая Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева выпишут из больницы ориентировочно 13–14 мая. Об этом 360.ru рассказал его сын Дмитрий.

«У него идет положительная динамика к выздоровлению, но когда вчера мы обсуждали тему его выписки с лечащим врачом, то было принято решение все-таки понаблюдать за ним еще в стационаре», — пояснил он.

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На вопрос о том, когда в итоге произойдет выписка, Дмитрий Куклачев ответил: «Я думаю, после 13-го — 13–14 мая это произойдет».

Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт в середине апреля. Его госпитализировали прямо с юбилейного концерта в «Вегас Холле». Операция длилась три с половиной часа, медикам даже пришлось останавливать и вновь запускать сердце пациента. В конце апреля СМИ писали, что Куклачеву стало лучше, но он пробудет в больнице еще как минимум неделю. Все это время дети подменяли его на концертах.