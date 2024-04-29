Стало известно о состоянии Куклачева после инфаркта | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 16:03 Стало известно о состоянии Куклачева после инфаркта Shot: Юрий Куклачев пробудет в больнице еще как минимум неделю Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

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Народный артист РСФСР Юрий Куклачев продолжает восстанавливаться после перенесенного 12 апреля инфаркта. Он будет находиться в больнице еще не меньше недели, сообщил Telegram-канал Shot.

«Юрий Дмитриевич чувствует себя намного лучше, делает зарядку, сегодня сам душ принял, это большое достижение. Кислородную маску использует дозировано», — рассказал сын артиста Дмитрий Куклачев.

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По его словам, Юрий Куклачев уже выходит в коридор, прогуливается по палате, а также спешит приступить к работе.

На концертах сейчас артиста подменяют дети. В частности, сын Дмитрий в Пензе в Центре культуры и досуга представил шоу с кошками. Он выразил надежду, что уже через несколько дней врачи позволят отцу гулять на улице.

Юрию Куклачеву в апреле провели трехчасовую операцию. Медики останавливали сердце пациента, чтобы перезапустить его вновь.