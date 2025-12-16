Диброва прокомментировала четвертую беременность

После трех сыновей и развода с мужем модель Полина Диброва мечтает родить дочь. Она сообщила об этом газете Metro .

«У меня есть трое сыновей, теперь хочу дочку. <…> Когда у тебя появляется новая любовь, значит, в старых отношениях было что-то не так и ли чего-то не хватает», — сказала она.

После развода с телеведущими Дмитрием Дибровым она ушла к миллиардеру Роману Товстику, который оставил жену с шестью детьми. Модель призналась, что говорить с сыновьями о расставании с их отцом начала заранее, еще до появления информации в прессе.

Из них старший остался жить у Диброва. Остальные переехали с матерью, но пока она уезжала на съемки шоу «Тайный миллионер» в Индию, находились на попечении отца.

На закрытой вечеринке Dibrova Club Товстик и Диброва впервые вместе вышли в свет. После скандальных разводов двух пар прошло меньше полугода.