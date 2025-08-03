Девушка Павла Дурова отметила 25-летие в ванне из тирамису

Ванну из тирамису получила в подарок на свое 25-летие девушка основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова. Празднование она провела на курорте Сен-Тропе и поделилась кадрами с мероприятия в своем Telegram-канале .

Вавилова заявила, что стала самым счастливым человеком на земле, и поблагодарила подписчиков за добрые пожелания.

«Да, это ванночка с тирамису», — добавила она, не уточнив, кто прислал ей такой подарок.

Присутствовавший на праздновании Дуров на одной из фотографий пронес Вавилову к наполненной ванне. Судя по другим кадрам, он заставил девушку немного погрузиться в десерт и шоколад испортил заднюю часть ее платья.

Журналисты не исключили, что владелец мессенджера Telegram сделал отсылку к своей апрельской фотосессии 2024 года, когда предстал перед подписчиками лежащим в ванне с кусками льда.

В конце мая основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров подарил своей возлюбленной Юлии Вавиловой роль в фильме режиссера Спайка Ли, за которую он заплатил 32 миллиона рублей. Необычный лот выставили на аукционе благотворительного гала-ужина amfAR, организованного в рамках 78-го Каннского кинофестиваля.

Ставку Дурова никто не смог обойти. Вырученные в тот вечер средства передали для проведения исследований и профилактики ВИЧ-инфекции.