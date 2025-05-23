Дуров подарил возлюбленной роль в Голливуде за 32 млн рублей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подарил своей возлюбленной роль в кино. Необычный презент обошелся ему в 32 миллиона рублей, об этом его девушка Юлия Вавилова сообщила в Instagram*.

Пара посетила благотворительный гала-вечер amfAR, целью которого является сбор средств на исследование ВИЧ. Дуров приобрел для Вавиловой один из лотов за 400 тысяч долларов.

Подарок подразумевал участие в фильме знаменитого режиссера Спайка Ли. После этого режиссер лично подошел поздравить Юлию.

Павел Дуров накануне впервые вышел в свет со своей девушкой. Они вместе посетили благотворительный гала-ужина amfAR, организованный в рамках 78-го Каннского кинофестиваля. Ранее Вавилова отказывалась что-либо рассказывать об их отношениях с миллиардером.

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