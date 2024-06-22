Девушка Брэда Питта показала идеальный пресс

Фото: РИА «Новости»

Новая девушка голливудского актера Брэда Питта Инес Де Рамон показала идеальный пресс. Ее фотографии опубликовала британская газета Daily Mail.

Папарацци заметили Инес Де Рамон в Лос-Анджелесе, когда та шла по своим делам. На девушке были черные джинсы и короткий черный топ, не скрывающий идеальный пресс возлюбленной актера.

По информации журналистов, Питт ранее заявлял, что не против завести детей со своей 35-летней избранницей.

Инес Де Рамон — нутрициолог и глава ювелирной компании. Девушка не ведет публичную жизнь и не общается с журналистами, хотя раньше она была замужем за звездой сериала «Дневники Вампира» Полом Уэсли.

В начале мая Брэда Питта вместе с Инес де Рамон заметили на отдыхе в Санта-Барбаре. Пара гуляла на пляже у океана, а актер обнимал возлюбленную. Хотя до этого папарацци сфотографировали Рамон в компании другого мужчины. Поклонники Брэда Питта даже начали переживать, что актера постигла очередная любовная неудача.

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