Брэда Питта заметили на отдыхе с возлюбленной Инес де Рамон | 360°

Знаменитости 04 мая 2024, 10:08 Брэда Питта заметили на отдыхе с возлюбленной Инес де Рамон Актер Брэд Питт отправился на отдых в Санта-Барбару с возлюбленной Инес де Рамон РИА «Новости»

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Голливудский актер Брэд Питт уехал отдыхать в Санта-Барбару со своей избранницей фитнес-тренером Инес де Рамон. Пару сфотографировали во время прогулки на пляже, сообщил сайт yahoo.com.

Папарацци сфотографировали артиста с возлюбленной, гуляющими по берегу океана в Калифорнии.

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На кадрах 60-летний Питт приобнял 31-летнюю Рамон. У обоих в руках были напитки. Актер был одет в белую рубашку, на девушке — белое платье и утепленная жилетка.

О романе Питта и Рамон стало известно осенью 2022 года. Тогда их увидели вместе на выступлении Боно в Лос-Анджелесе.

На днях возлюбленную актера Брэда Питта Инес де Рамон сфотографировали в компании другого мужчины. Поклонники начали переживать за пару, опасаясь, что отношения знаменитостей разрушат судебные разбирательства актера с экс-супругой Анджелиной Джоли.