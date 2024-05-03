Избранницу Брэда Питта заметили с другим мужчиной | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 09:33 Избранницу Брэда Питта заметили с другим мужчиной Папарацци засняли возлюбленную Брэда Питта в сопровождении незнакомца РИА «Новости»

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Возлюбленную американского актера Брэда Питта, фитнес-тренера Инес де Рамон сфотографировали с другим мужчиной. Снимки разместило фотоагентство Getty Images.

Фанаты Брэда Питта и Инес де Рамон переживали за их отношения, полагая что пара не сможет выдержать судебные разбирательства актера с экс-супругой Анджелиной Джоли.

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Инсайдеры уверяли, что Рамон с пониманием относится к прошлой жизни Питта, частью которой является голливудская актриса. Однако издание Daily Mail сообщило, что Питт не может полноценно встречаться с Инес, так как формально все еще женат на матери своих детей. При этом желание сохранить отношения с новой возлюбленной у него есть.

Инес и Брэда не видели вместе с начала февраля. Возможно, Питт просто старается не создавать лишний шум вокруг себя.

Экс-супруги Джоли и Питт сейчас делят общее имущество. Благодаря разводу актриса увеличила свои доходы на 100 миллионов долларов. В эту сумму включены алименты, подарки детям и прибыль от продажи доли актрисы в винодельне Chateau Miraval French.