Депардье не станут исключать из Союза кинематографистов России
Французский актер Жерар Депардье, получивший российское гражданство, остается членом Союза кинематографистов России. Его могут исключить только после официального предупреждения за неуплату взносов. Об этом ТАСС рассказали в Союзе.
«Взносы не платит не только Депардье, но и еще ряд кинематографистов. Если человек больше двух лет не платит членские взносы, ему присылают официальное уведомление о задолженности», — сказал собеседник агентства.
Если задолженность не будет погашена, правление может рассмотреть вопрос об исключении Депардье из Союза кинематографистов. Как уточнили в организации, уведомление пока не было направлено.
Как сообщило агентство FrancePresse, французские следователи начали расследование в отношении Жерара Депардье по подозрению в неуплате налогов. По данным AFP, актер подозревается в «неуплате налогов и отмывании денег».
Также Депардье проходит по делу о домогательствах и сексуальном насилии. В конце апреля Депардье арестовали, но быстро отпустили из-под стражи.