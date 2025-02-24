Депардье заподозрили в неуплате налогов и отмывании денег

Французский актер Жерар Депардье стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По данным агентства, предварительное расследование по факту налогового мошенничества начали в отношении Депардье с февраля 2024 года. Актера подозревают в фиктивной регистрации по месту жительства в Бельгии с 2013 года с целью уклонения от уплаты налогов во Франции. Дело расследует Национальная финансовая прокуратура.

В 2023 году Жерара Депардье обвинили в целом ряде сексуальных домогательств. Одной из первых в суд обратилась актриса и танцовщица Шарлотта Арну. Она сообщила, что артист дважды приставал к ней у себя дома во время репетиций.

Позже несколько женщин также обвинили Депардье в сексуальном насилии. Список обвинительниц вырос до 16 человек. В апреле прошлого года актера арестовали,, но быстро отпустили из-под стражи.