Актриса Агата Муцениеце после развода со звездным коллегой Павлом Прилучным оставила себе фамилию бывшего мужа, но для карьеры вернулась к девичьей. Об этом журналисты узнали благодаря базе данных юридических лиц. Звезда зарегистрировала ИП еще в 2015 году.

Как сообщило издание 78.ru, Агата 13 ноября изменила фамилию на Дранга — это произошло через три месяца после заключения брака с аккордеонистом. Кроме того, артистка до сих не обзавелась российским паспортом. В ее документах нет отчества.

Люди в Сети удивились, почему звезда не хочет оформлять российское гражданство, ведь она живет в России на постоянной основе и активно работает в Москве.

Сначала фанаты объяснили это тем, что в Латвии осталась мать артистки, которую та часто навещает. Однако вскоре этот факт отодвинулся на второй план. Любовь знаменитости к Прибалтике подтвердило то, что своим детям от Павла Приличного она оформляет латвийские паспорта.

«Вот же хитрая шпротина латвийская! Конечно, летать в Европу так гораздо проще, чем с российским паспортом», — возмутилась пользовательница сети Татьяна.

Другие подписчики заявили, что Муцениеце живет в России только ради денег. В Латвии актрисам меньше платят, поэтому она построила карьеру в российском шоу-бизнесе и продолжает зарабатывать на нем.

«Здесь все дело в том, что с паспортом Латвии легко отдыхать на Кипре, в Испании, Италии, а не условном Таиланде», — предположила Марина.

Некоторые пользователи Сети встали на защиту актрисы. По их словам, она исправно платит налоги в России, не находится в международном розыске, обеспечивает своих детей, не нарушает никаких правил.

«Не плюет на законы, как делают некоторые. А многие с российским гражданством предали Родину», — заявила пользовательница по имени Светлана.

Сейчас Муцениеце ждет третьего ребенка. Формально он от Дранга, но, по слухам, звезда закрутила тайный роман с крупным бизнесменом, а ее брак — фиктивный, созданный для отвода глаз.