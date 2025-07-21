Муцениеце и Дранга узнали пол будущего ребенка

Актиса Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга узнали пол своего малыша. Для этого они устроили романтическую гендерную вечеринку, сообщило издание StarHit.

Звезды раскрыли пол ребенка с помощью ростовых кукол. Когда буудущие родители вскрыли коверт, к Агате с объятиями подошла розовая ростовая кукла. Это означало, что у пары родится девочка.

Вечеринка прошла под открытым небом. Гости пытались угадать пол малыша на специально подготовленных стендах. Большинство из них предположили, что Агата родит мальчика.

Впервые о романе актрисы и аккордеониста стало известно в конце 2024 года. Тогда пара начала появляться вместе на мероприятиях.

Муцениеце и Дранга планируют сыграть свадьбу этим летом. Место проведения мероприятия пока не раскрывается. Причем в планах влюбленных провести церемонию за границей, а потом официально для друзей в Москве.