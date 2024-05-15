Эксклюзив 15 мая 2024, 20:42 Дело шло два года. Адвокат — об отказе ТСЖ оплачивать иск Волочковой о потопе в квартире Адвокат Иоселева подтвердила отказ ТСЖ оплачивать выигранный Волочковой иск Телеканал «360»

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ТСЖ «Итальянская, 4» действительно отказалось оплачивать выигранный балериной Анастасией Волочковой иск о подтоплении ее элитной квартиры в Санкт-Петербурге. Об этом 360.ru рассказала адвокат артистки Марина Иоселева.

«Отказывается, да. У нас дело два года шло за счет их недобросовестного поведения. То, что они постоянно процесс затягивали, назначали всевозможные экспертизы нужные и ненужные. Сами же деньги за эти экспертизы не вносили», — поделилась юрист.

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Поведение председателя ТСЖ изначально было таким — он ушел с осмотра поврежденной квартиры и не стал расписываться в акте.

«Скажем так, ТСЖ категорически не согласно нести ответственность за то, что там происходит со зданием», — подчеркнула Иоселева.

Если представитель ТСЖ и дальше будет отказываться выплачивать сумму по иску, средства попытаются взыскать через приставов, добавила адвокат.

«Пока в первой инстанции мы дело выиграли. Конечно, они пойдут в апелляцию, это 100%. Но после этого, естественно, за исполнительным документом будем в суд обращаться», — заключила Иоселева.

Суд в Петербурге встал на сторону Волочковой, чью роскошную квартиру затопило. Сама балерина сообщила, что управляющая компания должна выплатить ей около четырех миллионов рублей, но делать этого не хочет. Артистка намерена добиться справедливости.