«Я не одинока». Суд встал на сторону Волочковой после подтопления квартиры в Петербурге | 360°

Эксклюзив 15 мая 2024, 20:32 «Я не одинока». Суд встал на сторону Волочковой после подтопления квартиры в Петербурге Волочкова заявила, что суд обязал УК выплатить ей деньги за потоп в квартире

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Суд в Петербурге встал на сторону бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой, чью роскошную квартиру на Итальянской улице затопило. Управляющая компания должна выплатить артистке около четырех миллионов рублей, но делать этого не хочет. Об этом Волочкова рассказала в интервью 360.ru.

«Выигран этот судебный процесс, но управляющая компания не собирается выплачивать денег. Они уклоняются просто от своего нарушения», — поделилась балерина.

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Драгоценность человеческого характера

Волочкова рассказала, что первый потоп в петербургской квартире произошел в 2018 году по вине управляющей компании: протекла крыша. Тогда артистке пришлось делать дорогостоящий ремонт за свой счет. Волочкова призналась, что в квартире не живет, но она ей очень дорога — это подарок от предпринимателя Сулеймана Керимова.

Это драгоценность для меня именно человеческого характера. И там дорогостоящий ремонт был. У меня роспись потолков делали люди из Эрмитажа! Анастасия Волочкова

Несправедливость

Волочкова исправно оплачивала коммунальные расходы по 20 тысяч рублей в месяц, хоть и не жила в элитной квартире. Танцовщицу возмутило, что она 20 лет отдавала деньги в управляющую компанию «чтобы вот эти затопы и потопы случались». В 2021 году квартира артистки снова получила повреждения.

«У меня вздулись паркетные полы, полностью были окна порушены. Я вынуждена была вызвать официальную экспертизу, которая определила ущерб на четыре миллиона рублей. Судебное производство длилось очень долго, и вот пару дней назад суд вынес решение, что мне управляющая компания должна выплатить этот ущерб, потому что я вынуждена была опять за свои деньги сделать этот ремонт. Ведь это же несправедливость», — возмутилась Волочкова.

Фото предоставила Анастасия Волочкова / Телеканал «360» Фото предоставила Анастасия Волочкова / Телеканал «360» Фото предоставила Анастасия Волочкова / Телеканал «360» Фото предоставила Анастасия Волочкова / Телеканал «360» Фото предоставила Анастасия Волочкова / Телеканал «360» Фото предоставила Анастасия Волочкова / Телеканал «360» Фото предоставила Анастасия Волочкова / Телеканал «360»

По ее словам, глава управляющей компании уходит от ответственности, уверяет, что ничего не должен ей платить, а виновники аварии — вообще якобы соседи.

Просто большая несправедливость по отношению ко мне. Я буду с этим бороться. <…> Я же не одинока в этой истории. Управляющие компании никогда не хотят расставаться с деньгами, но, извините, виноваты то они. Анастасия Волочкова

Ранее Волочкова рассказала, как лишилась полумиллиона рублей из-за мошенника-адвоката во время продажи своей квартиры в астраханском жилом комплексе «Паруса». Мужчина давно лишился лицензии на оказание юридических услуг, но продолжал работу.