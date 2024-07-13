Болдуин расплакался, когда судья объявлял о решении по делу против него

Суд закрыл дело против Актера Алека Болдуина из-за сокрытия прокуратурой фактов

IMAGO/M10s
Фото: IMAGO/M10s/Global Look Press

Суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве, сообщил телеканал NBC. Актер расплакался, когда судья зачитывала вердикт, ролик в Telegram-канале опубликовало РИА «Новости».

Такое решение суд принял из-за того, что прокуратура скрыла некоторые факты, которые могли быть связаны с расследованием. Дело закрыли без возможности повторного пересмотра.

Убийство произошло в 2021 году на съемках фильма «Ржавчина». Болдуин выстрелил из ружья, которое оказалось заряженным не холостыми, а боевыми патронами. Оператор Галина Хатчинс скончалась от полученных ранений в больнице. Актера обвинили в непредумышленном убийстве. В 2023 году обвинения сняли, а в 2024 снова предъявили.

Ранее суд штата Нью-Мексико вынес приговор Ханне Гутьеррес-Рид, которая работала реквизитором по оружию на съемках фильма «Ржавчина». Ее осудили на 18 месяцев тюремного заключения за непредумышленное убийство оператора.

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